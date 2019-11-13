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Asma kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Adana'da bir inşaatta alçı yapan bir kişi asma kattan düşerek hayatını kaybetti.

13.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:24Asma kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
'da bir inşaatta alçı yapan bir kişi asma kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta alçı işinde çalışan Sait Savan (42), el arabasıyla malzeme almak için asma kata çıktı. Ancak dengesini kaybeden işçi yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düştü. El arabası da asma katta yan yatmış halde kaldı. Kafasının üzerine düşen ve ağır yaralanan işçiyi kimse fark etmedi. Bir süre orada kalan işçiyi başka bir arkadaşı görüp hemen sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler Savan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu durumu öğrenen işçinin arkadaşları ve akrabaları yıkıldı. İşçinin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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