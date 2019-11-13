Haberler » 3. Sayfa » Asma kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Haber

Asma kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Asma kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti Adana'da bir inşaatta alçı yapan bir kişi asma kattan düşerek hayatını kaybettiADANA - Adana'da bir inşaatta alçı yapan bir kişi asma kattan düşerek hayatını kaybetti.

13.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:17
Asma kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
'da bir inşaatta alçı yapan bir kişi asma kattan düşerek hayatını kaybetti
ADANA - Adana'da bir inşaatta alçı yapan bir kişi asma kattan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta alçı işinde çalışan Sait Savan (42), el arabasıyla malzeme almak için asma kata çıktı. Ancak dengesini kaybeden işçi yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düştü. El arabası da asma katta yan yatmış halde kaldı. Kafasının üzerine düşen ve ağır yaralanan işçiyi kimse fark etmedi. Bir süre orada kalan işçiyi başka bir arkadaşı görüp hemen sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler Savan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu durumu öğrenen işçinin arkadaşları ve akrabaları yıkıldı. İşçinin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Asma kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:47 Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı
21:40 Kaldırımda bekleyen adamı bacağından böyle vurdu
21:32 Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu
21:29 Sendika başkanını öldüren şahıs olay yerinde cinayet anını anlattı
21:23 Üniversiteli gencin 10. Kattan düşme olayında firari zanlı 3 yıl sonra yakalandı
21:32 Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu
18:57 Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı
17:22 Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi
17:11 Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti
14:28 Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 21:50:59