Haberler » 3. Sayfa » Asma kattan düşen kadın ağır yaralandı

Asma kattan düşen kadın ağır yaralandı

Siirt'te bir düğün salonunun da asma katından düşen kadın ağır yaralandı.

11.10.2019 22:26Asma kattan düşen kadın ağır yaralandı
Siirt'te bir düğün salonunun da asma katından düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiyi göre olay, Barış Mahallesi'nde bir düğün salonunun da meydana geldi. Halime Aydın (56) düğün salonunun asma katında telefonla konuştuğu esnada dengesini kaybederek yere düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince ağır yaralanan Aydın, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Aydın, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:55 Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan bot battı: 3 kayıp
22:54 Ceylanpınar'daki saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Mazlum Güneş son yolculuğuna uğurlandı
22:49 Suriye Milli Ordusundan YPG/PKK'ya gözdağı
22:49 18 aylık Fatmagül bebeğe son veda
22:40 Milli Savunma Bakanlığı: "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut...
22:39 İzmir'de 65 kaçak göçmen yakalandı
22:37 Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu...
11.10.2019 23:04:20