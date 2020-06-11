Asma yaprağı köylülerin geçim kaynağı oldu

Siirt'te yaprağı meyvesinden daha fazla kazandıran üzüm asmaları köylülerin geçim kaynağı haline geldi.

11.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:15
Siirt'te yaprağı meyvesinden daha fazla kazandıran üzüm asmaları köylülerin geçim kaynağı haline geldi.
Fıstık ve narın yanında üzüm üretiminin de yapıldığı Siirt'in Şirvan ilçesinde, önemli tarımsal ürünlerden asma yaprağı hasadı başladı.
Özpınar köyü ve mezrasında kadınların yoğunlukta olduğu köylüler, sarma yapımında kullanılan üzüm yaprağını toplayarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
Şirvan Tarım ve Orman Müdürü Furkan Özüak, yaprağının meyvesinden daha pahalı olduğu üzüm yaprağının, ailelere yeni gelir kaynağı oluşturduğunu söyledi.
Son dönemde devletin desteğiyle ilçede bağcılığın geliştiğini belirten Özüak, şöyle konuştu:
"Özpınar köyünde yaprak hasadı başladı. Tayfi üzümünden toplanan yapraklar bölgeden çok talep görüyor. Bu yıl ciddi anlamda bir gelir bekleniyor. Çiftçiler büyük bir özveriyle topladıkları yaprakları pazarda 10 liradan satıyor. Tayfi üzüm yaprağının, meyvesinden daha fazla kazandırması köylülerin bu ürüne olan talebini artırıyor."
Köy muhtarı ve üretici Celalettin Sumeli de Şirvan'da 20'ye yakın köyde üretilen tayfi üzümünün köylülere fıstıktan sonra en büyük gelir kaynağı oluşturduğunu dile getirdi.
Üzüm yaprağının 100'ün üzerinde aile tarafından toplandığını belirten Sumeli, şunları kaydetti:
"Tayfi üzümünün yaprakları dolmaya ve sarmaya ekşimsi bir tat veriyor, Şirvan'ın köylerinde ekonomik anlamda önemli gelir kaynağı haline geldi. Asma yaprağı son birkaç yıldır rağbet görmeye başladı. Çünkü üzümün yaprağı meyvesinden daha fazla para kazandırıyor. Bazı aileler pazarda satıyor, bazı aileler de salamura yapıyor. Asma yaprağının pazar sorunu çözülürse ailelere ciddi gelir sağlayacak."
Üniversite öğrencisi Bedirhan Sumeli de hasat zamanında köye gelerek ailesine yardım ettiğini aktararak, "Aile olarak üzüm işiyle uğraşıyoruz. Tayfi üzümünün yanında yaprak satıyoruz. Hasat zamanında bahçede babama yardım ediyorum." diye konuştu. Asma yaprağı köylülerin geçim kaynağı oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Şirvan, Siirt, Güncel, Haber

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