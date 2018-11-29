Asmek 18 İlçede 28 Merkezle Hizmet Veriyor

Antalya
Sanat ve Meslek EğitimKursları (ASMEK), kentin 18 ilçesinde 28 kurs merkeziyle vatandaşa hizmet veriyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ASMEK'in kurulduğu 2005 yılından bu yana 235 bin kursiyere eğitim imkanı sağladığı belirtildi.
ASMEK'in 2018-2019 eğitimyılında da 200 farklı branşta 611 kurs ile 12 bin kursiyere ulaştığı kaydedilen açıklamada, kurumun 18 ilçede 28 kurs merkeziyle hizmete devam ettiğine dikkat çekildi.
ASMEK'in sanat ve tasarımdanbilişim teknolojilerine, yabancı dilden kişisel gelişim eğitimlerine kadar Antalyalılara hizmet verdiğine işaret edilen açıklamada, kursiyerlerin kiminin mesleki eğitim kiminin ise hobi edinmek için kendisine en yakın ASMEKkurs merkezine başvurduğu belirtildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 14:37