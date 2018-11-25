- ASMLA üyeleri Kopenhag
'da buluştu
KOPENHAG - Danimarka
ve İran
arasında diplomatik krize yol açan 'Ahvaz'ın Kurtuluşu İçin Arap Mücadelesi Hareketi'nin üyeleri, Kopenhag'da bir araya geldi. ASMLA, Kopenhag'da bir otelde "İran'da devlet terörü" temalı bir konferans düzenledi. Etkinliğe dünya genelinden 200 ASMLA üyesinin katıldığı açıklandı. ASMLA Sözcüsü Yaqoub el-Tostari, "Konferansın amacı, İran rejim terörünü tüm dünyaya anlatmak. Etnik ve dini olarak diğer azınlıklarla birlikte, İran'da devlet terörüne maruz kaldık. Kısa zamanda bağımsızlığımızı ilan ederek İran Ahvaz devletini kurmak istiyoruz" dedi.Yoğun güvenlik önlemleri alınan konferansın düzenlendiği otelde polis çevreye bariyerler kurarken, caddelere de seyyar plaka tanıma sistemleri yerleştirdi.İran'daki saldırıyı üstlenmişlerdiİran'ın Ahvaz kentinde 22 Eylül
'de askeri geçit töreni sırasında düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları
hedef alınmış, 25 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı ASMLA'nın bir kolu olan Ahvaz Ulusal Direnişi üstlenmişti.Öte yandan, Danimarka Dışişleri Bakanlığı
, geçtiğimiz ay İran istihbaratının Danimarka'daki ASMLA liderine suikast planladığı gerekçesiyle Tahran
Büyükelçisini geri çağırmıştı. İran yönetimi, terör örgütü olarak gördüğü ASMLA üyelerine suikast planladığı yönündeki iddiaları reddetmişti.
Danimarka,İran,Kopenhag
25 Kasım 2018 Pazar 17:38