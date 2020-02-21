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Asmoday Filmi

Asmoday filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Asmoday filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

21.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:58Asmoday Filmi
koltuğunda R. Engin Tutuş'un oturduğu korku türündeki 'Asmoday' film inin oyuncu kadrosunda Emine Söyler, Barış Bayram Kesen, Esra Er, Demet Öz gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: R. Engin Tutuş
Senaryo: Erdal Tutuş, Ahmet Eriş
Oyuncular: Emine Söyler, Barış Bayram Kesen, Esra Er, Demet Öz
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Asmoday
Yapımcı Firma: Vessa Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 30.10.2020

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Barış Bayram, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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