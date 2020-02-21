Asmoday Filmi

Yönetmen
koltuğunda R. Engin Tutuş'un oturduğu korku türündeki 'Asmoday' film
inin oyuncu kadrosunda Emine Söyler, Barış Bayram Kesen, Esra Er, Demet Öz gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
R. Engin TutuşSenaryo:
Erdal Tutuş, Ahmet ErişOyuncular:
Emine Söyler, Barış Bayram Kesen, Esra Er, Demet ÖzFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
AsmodayYapımcı Firma:
Vessa YapımYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
85 dk.Dağıtıcı Firma:
Chantier FilmsVizyon Tarihi:
30.10.2020 Asmoday Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.