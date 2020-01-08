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ASMYD'den Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Gündoğdu'ya ziyaret

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Cemal Gündoğdu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

08.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:20 ASMYD'den Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Gündoğdu'ya ziyaret
Anadolu Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Cemal Gündoğdu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

2016 yılında İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda göreve başlayan Gündoğdu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği, ataması gerçekleşen Prof. Dr. Cemal Gündoğdu'yu İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik, Gündoğdu'nun Spor Bilimleri Fakültesi' ne dekan olmasının İnönü Üniversitesi için önemli bir olay olduğunu belirtti.

Dekan Göndoğdu ise bu önemli göreve geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Sporun içerisinden gelen birisi olarak bu göreve gelmem tarifi mümkünsüz bir duygu benim için. Tabi önemli olan bundan sonraki süreç diye düşünüyorum. Verilen görevi hakkıyla yapıp Türkiye'ye önemli bir kaynak sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Cemal Gündoğdu, Gündoğdu, Spor

Kaynak: İHA

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