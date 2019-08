ASMYD öncülüğünde spor istişare toplantısı yapıldı

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği öncülüğünde, spor taban birliklerinin katılımıyla ' Malatya 'nın sporunda yaşanan sıkıntılar ve eksikler' konulu toplantı yapıldı.Malatya Öğretmenevinde yapılan toplantıya TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Seyfullah Özdemir, Yeşilyurt Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Durmuş, Akçadağ Gençlik Spor İlçe Müdürü Burak Taştekin, TÜFAD Başkan Vekili Muharrem Zeyno ve Saha Komiserleri Başkanı Nuri Karaağaç katıldı.ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Malatya'da sporun sorunlarını tespit etmek ve çözüm bulmak amacıyla ilkini tertipledikleri toplantıyı bundan sonra rutin haline getireceklerini söyledi."Malatya için çok önemli"Malatya Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayan ise, "Gençlik Spor Bakan yardımcısının Malatyalı olması dolayısıyla sunulan projelerin hayata geçirilmesiyle Malatya'da tesisler ile alakalı eksikliklerin giderileceğine dair inancının tam. Bu tür toplantıların devam etmesinin Malatya için çok önemli olduğunu, özellikle okullar ile birlikte yapılacak çalışmaların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum" dedi."Bu bir fikir jimnastiği toplantısıdır"Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkan Yardımcısı ve TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ise yapılan toplantıdan ve organizasyondan dolayı teşekkür etti.Eserdi, "Bu tür toplantıların sürekli yapılmasında fayda olacağını düşünüyorum. Bu bir fikir jimnastiği toplantısıdır özünde. Her zaman akıl akıldan üstündür düsturuyla hareket ettik. İnşallah güzel bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı."Bundan sonraki toplantılılar destekleyeceğiz"İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri adına katılan Profesör Cemal Gündoğdu yapılan toplantının önemli olduğunu üniversite olarak her zaman bu tür organizasyonları üstleneceklerini ve daha geniş katılımlı olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi."Her adımı destekler, çağrılan her yere gideriz"Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Seyfullah Özdemir de yapılan toplantının önemine değinerek, "Ben bu toplantıyı çok önemsiyorum. Malatya'da sporun daha iyi yerlere gelmesi adına atılan her adımı destekler, çağrılan her yere gideriz. Yeter ki ortaya güzel şeyler çıksın" şeklinde konuştu.Toplantıda Malatya'da eksikliği hissedilen amatör evi projesinin bir an önce hayata geçirilmesi konusunda orta karara varıldı. - MALATYA