Aso 1. Osb Başkanı Niyazi Akdaş Açıklaması

Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Niyazi Akdaş, uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin en önemli yolunun nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması olduğunu, bu bilinçle pek çok eğitim faaliyeti yürüttüklerini ifade etti.ASO 1. OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Akdaş, OSB'nin mali genel kurul toplantısındaki konuşmasında, bölgedeki sanayicilerin işlerinin daha da kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti.Bölgeye nitelikli eleman kazandırmak amacıyla yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Akdaş, şunları kaydetti:"Sanayide yaşanan en büyük sorunların başında ara eleman ihtiyacı geliyor. Bu nedenle öncelik verdiğimiz konuların başında eğitim yer alıyor. Uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin en önemli yolunun iyi yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasından geçtiği bilinciyle eğitim konusunda pek çok faaliyet yürütüyoruz."Akdaş, ASO Sürekli Eğitim Merkezinin faaliyete geçtiğine işaret ederek, bu merkez sayesinde yetişmiş eleman ihtiyacı olan mesleklerle ilgili çalışan veya işe yeni başlayan personele bilgi ve tecrübe kazandırılacağını ifade etti.