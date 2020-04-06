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ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş: "Öncelikli hedef çalışana sahip çıkmak"

Ankara Sanayi Odası(ASO) 1.Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, "İş yeri sahiplerimizin öncelikli hedefi, bu dönemde çalışanına sahip çıkmaktır" dedi.

06.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:52
ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş:
Ankara Sanayi Odası(ASO) 1.Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, "İş yeri sahiplerimizin öncelikli hedefi, bu dönemde çalışanına sahip çıkmaktır" dedi.

Ankara Sanayi Odası(ASO) 1.Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, korona virüs nedeniyle alınacak önlemlere ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirten Akdaş, "Bu süreçte iş dünyasının temsilcileri ve sanayiciler olarak hepimizin üstüne düşen sorumluluklar var. Önceliğimiz, maliyet artışına bakılmaksızın alınması gereken bütün sağlık önlemlerini alarak üretimi devam ettirmek ve istihdamımızı korumaktır. İş yeri sahiplerimizin öncelikli hedefi, bu dönemde çalışanına sahip çıkmaktır. Devletimizin aldığı tedbirler ve sanayicilere sağladığı teşvikler ile bu salgın sürecini en az kayıpla atlatacağımızı ümit ediyorum. Sanayicilerimizin azmi ve cesaretleriyle ekonomide katma değer ve istihdam oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi, iş makinaları, beyaz eşya, medikal, ilaç, elektrik-elektronik, mobilya, döküm, plastik, gıda, kimya, metal işleri, madeni eşya gibi 30 ayrı sektörde üretimin yapıldığı ASO 1.OSB'de 331 işletme bulunuyor. Yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiği bölge, Türkiye ekonomisine 2 milyar doları ihracat olmak üzere yıllık 6 milyar dolar katkı sağlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası, OSB, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş: 'Öncelikli hedef çalışana sahip çıkmak' - Ekonomi

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