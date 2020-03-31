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ASO Asansör Sanayii Meslek Komitesinden Kovid-19 açıklaması Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Asansör Sanayii Meslek Komitesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde hastanelerdeki asansörlerin olmazsa olmaz önem taşıdığını belirterek, meslek örgütleri ve meslektaşlarını bu hassasiyetle davranmaya davet etti.

31.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:22
ASO Asansör Sanayii Meslek Komitesinden Kovid-19 açıklaması Açıklaması
Ankara Sanayi Odası (ASO) Asansör Sanayii Meslek Komitesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde hastanelerdeki asansörlerin olmazsa olmaz önem taşıdığını belirterek, meslek örgütleri ve meslektaşlarını bu hassasiyetle davranmaya davet etti.
ASO'dan yapılan açıklamaya göre, komite, Kovid-19 ile mücadele sürecinde yapılabilecekleri değerlendirmek amacıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
Komite tarafından toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Hemen her hastanede, yoğun bakım bölümlerinde ve diğer hizmet alanlarında olmazsa olmaz araçlardan biri de asansördür. Bu araçlar artık toplum için lüks değil, önemli bir ihtiyaçtır." ifadelerine yer verildi.
Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü dönemde bu ihtiyacın daha da önem kazandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mesleğimiz özelinde asansör arıza ve bakım hizmetlerini olabildiğince ve hatta daha hızlı ve dikkatli yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Kovid-19 küresel salgınının ortadan kaldırılması ve birtakım hizmetlerin aksamadan yerine getirilebilmesi, sadece sağlıkçılarımızın değil, her meslek çalışanı ve toplumun her kesiminin özveri ve hassasiyetle davranmasıyla mümkündür. Dolayısıyla asansör sanayicileri olarak sektörümüz ve ilgili bakanlıklarımızla bu mücadele içinde yer aldığımızı, hem halk sağlığının korunması hem de sektörümüz ekonomisinin yaşaması için elimizden geleni yapacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyor, meslek örgütlerimizi ve meslektaşlarımızı da bu hassasiyetle davranmaya çağırıyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Sanayi Odası, Ekonomi
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