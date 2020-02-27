ASO Başkanı Özdebir: "Bu ülkenin bekası, sanayicilerin bekasına bağlı"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Bakanı Nurettin Özdebir, "Vergi Dairesi Başkanlığının kendisini sadece vergi toplayan bir müessese olarak isimlendirmeyip, aynı zamanda verdikleri vergi miktarından bağımsız olarak sanayicilere teşekkür belgesi verme hareketini takdirle karşılıyorum. Bu ülkenin bekası, sanayicilerin bekasına bağlı" dedi.



Vergi Haftası'nda ASO ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı iş birliğinde Vergi Dairesi tarafından belirlenen sanayicilere, ASO 1. OSB toplantı salonunda düzenlenen törenle teşekkür belgesi verildi. Törende konuşan ASO Yönetim Kurulu Bakanı Nurettin Özdebir, Ankara'da 2019 yılında 8,3 milyar dolarlık sanayi ürünü ihraç edildiğini söyleyerek, "Ankara sanayisinin gelişmesi, vizyonunun genişletilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara'da 13 tane OSB var. Bu OSB'ler Türkiye'deki diğer şehirlere de örnek oluyor. Bu sayede Ankara, 2019 yılında 8,3 milyar dolarlık sanayi ürünü ihraç etti. Bu ürün nitelik olarak da son derece farklı. Ankara sanayisinin yaklaşık yüzde 40'ı orta üstü ve yüksek teknolojide üretim yapmakta. Ankara için gerçekten gurur verici bir tablo. Ankara'da kişi başına düşen milli hasıla 2018 rakamıyla 12 bin doların üzerinde. Ankara'nın aldığı mesafeyi göstermekte. Türkiye'deki illerimizin 4'te 1'i bu seviyeye gelse Türkiye orta gelir tuzağını aşar. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Daha önce yapılması zor olan işler daha yapılabilir hale geldi. Bunu ürünlerin kalitesinde görüyoruz. Bu anlamda çok yıkıcı bir rekabet gelmekte. Endüstri 4.0'la birlikte rekabet ortamı oluşmakta. Firmalarımızın bu rekabete ayak uydurabilmesi için OSB'yle beraber model fabrikayı oluşturduk. Bu model fabrikada sadece yalın eğitimler veriliyor uygulamalı olarak. Geçtiğimiz aylarda 8 tane firmamızda bu dönüşüm yapıldı. Çarpıcı sonuçlar elde edildi. 1 liralık yatırım yapılmadan eldeki imkanları iyi koordine etmek suretiyle yüzde 150'lere varan verim artışları oldu. Vergi Dairesi Başkanlığının kendisini sadece vergi toplayan bir müessese olarak isimlendirmeyip, aynı zamanda verdikleri vergi miktarından bağımsız olarak sanayicilere teşekkür belgesi verme hareketini takdirle karşılıyorum. Bu ülkenin bekası, sanayicilerin bekasına bağlı" ifadelerini kullandı.



Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, ülke genelindeki tüm kurumlar vergisinin yüzde 27,06'sının Ankara'dan ödendiğini söyleyerek, "Her yıl Şubat ayının son haftasını Vergi Haftası olarak kutlamaktayız. Bu haftalarda vergi bilincinin geliştirilmesi ve yeni nesillerin vergi bilincinin oluşturulması için Milli Eğitim Bakanlığıyla da çalışmalar yapılıyor. Bu etkinliklere ilk başladığında Türkiye'de ilk yüze giren vergi mükellefleri için başlamıştı. Bu sene de ilk 100 mükellefin haricinde her vergi dairesinin kendi mükelleflerine ve vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş mükelleflerini de unutmuyoruz. Gözlemlediğimiz hususlar ihracat rakamlarına da katkı sunuyor. Bu aynı zamanda vergi gelirlerimizde de katkı sağlıyor. 2018 yılının kurumlar vergisi gelirleri, 2019 yılında beyan edildi. Bu beyanlara baktığımızda Türkiye'deki tüm kurumlar vergisinin yüzde 27,06'sının Ankara'dan ödendiğini görüyoruz. Bizim önümüzde ise İstanbul var. İstanbul'un ise yüzde 27,19 rakamında. Bu seneyi ben dört gözle bekliyorum. Geçen sene Ankara'da 6 puanlık bir artış olmuştu. Bu durum Türkiye'nin başkenti olan Ankara'nın sanayinin de başkenti olmaya doğru hızla ilerlediğini görüyoruz. Bugün bu tespiti de dikkate alarak değerli sanayicilerimize teşekkür etmek istedik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA