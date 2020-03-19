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ASO Başkanı Özdebir'den "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi değerlendirmesi Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ekonomide faaliyetlerin durma aşamasına geldiğini belirterek, "Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik aktivitelerin devamlılığı için uygulamaya konulan Ekonomi İstikrar...

19.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:04
ASO Başkanı Özdebir'den
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ekonomide faaliyetlerin durma aşamasına geldiğini belirterek, "Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye 'de de ekonomik aktivitelerin devamlılığı için uygulamaya konulan Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi yerinde ve zamanında atılmış bir adımdır." ifadesini kullandı.
Özdebir, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Virüsün etkileri nedeniyle alınması gereken önlemlere ilişkin hafta başında gündeme getirdikleri önerilerin büyük bir kısmının söz konusu paket içinde yer aldığına dikkati çeken Özdebir, şöyle devam etti:
"Koronavirüs etkisiyle ekonomide faaliyetlerin durma aşamasına geldiği bir dönemde, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik aktivitelerin devamlılığı için uygulamaya konulan Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi yerinde ve zamanında atılmış bir adımdır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, paketin hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz."
Pakette ağırlıklı olarak ekonominin talep tarafının ön plana çıkarıldığını, reel sektör tarafında ilave adımların atılması gerektiğini vurgulayan Özdebir, önerileri içinde de yer alan finansman tarafındaki kararların bu açıdan önemli ve doğru adımlar olduğunu bildirdi.
Özdebir, bazı sektörleri kapsayan SGK primi ve vergiyle ilgili kararların imalat sanayisinin tümünü kapsayacak şekilde genişletilmesi, ihracat işlemlerinde navlun ücret artışının kontrolünün sağlanması ya da sübvanse edilmesinin üretimin devamlılığı açısından önemli olduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ankara Sanayi Odası, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi

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