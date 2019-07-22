ASO Başkanı Özdebir: "Tatil değil, üretim zamanı"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine karşı çıktı. Hükümetin aldığı idari izin kararlarının piyasaların tamamen durmasına yol açtığını belirten Özdebir, "Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Bizim ülke olarak şu an daha fazla tatile değil, daha fazla üretim yapmaya ihtiyacımız var" dedi.



Turizmcilerin tatil taleplerini değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, yaklaşan Kurban Bayramı'nın zaten turizmin yoğun olduğu bir döneme denk geldiğini de hatırlatarak, "Bu yıl turizm zaten çok başarılı bir sezon geçiriyor. Kurban Bayramı da turizmin en yoğun olduğu Ağustos ayına denk geliyor. Dolayısıyla 5 günlük Kurban Bayramı tatilini daha fazla uzatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Uzun süreli tatiller üretimi büyük bir kesintiye uğratıyor" diye konuştu.



"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, 'Üretmeden tüketen milletler, önce haysiyetlerini, sonra da hürriyetlerini kaybedeceklerdir'" diyen Özdebir, "Ülke olarak önemli hedeflerimizi var. Bu hedeflerimize daha çok tatil yaparak değil, daha çok çalışarak, daha çok üreterek ulaşabiliriz. Türkiye ekonomisi üretim odaklı bir yaklaşımla, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ortaya koyması ile sağlıklı bir büyüme modeline kavuşacaktır. Bunu için de daha çok üretmek mecburiyetindeyiz. Üretmeyen bir ülke de sağlıklı bir büyümeye ulaşamaz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA