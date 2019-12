ASO Başkanı Özdebir: "Teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten olma yolunda ilerliyoruz"

Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi Yürütme Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten olma yolunda ilerliyoruz" dedi.



Türk Telekom toplantı salonunda yapılan toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve OSTİM Başkanı Orhan Aydın katıldı. Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Özdebir, yerlileşme hamlesinin her alanda yaşandığı bu dönemde Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi Yürütme Kurulu Toplantısı'nda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Sanayi devrimi ile birlikte başlayan süreçten bu yana dünya ekonomilerinin tarihin hiçbir döneminde olmayan bir hızla büyüdüğünü belirten Özdebir, "1784 yılında buhar, su ve mekanik üretim ekipmanları ile başlayan 1. sanayi devrimi, 1870'de uzmanlaşma, elektriğin üretime dahil olması ve kitlesel üretim ile ikinci faza geçmiş, 1969'da elektronik, IT ve otomatik üretim ile sanayide 3. devrim yaşanmıştır. Başlangıç tarihi net bir şekilde söylenememekle birlikte içinde bulunduğumuz 4. sanayi devrimine yol açan şey ise dijitalleşme olmuştur" dedi.



Özdebir şunları söyledi:



"Bugün bambaşka bir ekonomik modelden bahsediyoruz. 4. sanayi devriminin tam anlamı ile üretim süreçlerine hakim olmasıyla birlikte yeni dönem çok farklı olacaktır. Küresel gelir artacak ve insanların yaşam standardı yükselecektir. Ulaştırma ve iletişim maliyetleri azalacak, lojistik ve küresel arz zincirleri çok daha etkili olacak, ticaret maliyetleri azalacak ve tüm bunlar yeni pazarların açılmasına ve ekonomik gelişmenin daha da hızlanmasına yol açacaktır. Yeni teknolojilerin hayata geçmesi ile birlikte mevcut ihtiyaçların karşılanmasında yeni yollar bulunacak ve bu sanayideki mevcut değer zincirini kökten etkileyecektir. 3. sanayi devriminin otomasyona dayalı modelinden teknolojilerin kombinasyonunu içeren inovatif 4. sanayi devrimine dönüş, firmaları iş yapış şekillerini gözden geçirmek zorunda bırakacaktır. Fiziksel, dijital ve biyolojik dünyalar hiç olmadığı kadar yakınlaşacaktır. Tüm bunlar yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, makine öğrenimi gibi yeni teknolojilerin etkisi ile gerçekleşecektir. Bugün verinin üretilmesi, aktarılması ve hızı en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Günümüzde insanlığın kaydettiği bilgi miktarı baş döndürücü bir hızla artıyor. Bugün dünyada 1 saatte üretilen dijital veri miktarı, yazılmış tüm kitaplardan daha fazla boyuttadır. Yeni bilgilerin neredeyse tümünü dijital ortamda, bilgisayarların okuyabileceği biçimde üretiyoruz. Yaptığımız alışverişler, Google aramalarımız, cebimizdeki telefonla saat kaçta konuştuğumuz, nereye kaç adım atarak gittiğimiz, internet sayfasını incelerken imleci ekranın neresinde kaç saniye tuttuğumuz, tüm sağlık bilgilerimizin hepsi kayıt altında. Verilerin aktarım hızı arttıkça, insanoğlunun başarabileceklerinin sınırı da ortadan kalkmaktadır. İşte bu noktada 5G'nin global olarak gelişmiş ülkelerde kullanılmaya başlanması ve sistemin stabil hale getirilmesi ile birlikte mevcudun 100 katına kadar daha hızlı olması beklenen veri transferi, yalnızca sosyal yaşamımızı değil aynı zamanda sanayi ve ekonomimize de etki edecektir. 5G ile birlikte veri iletim hızındaki büyük artış, uçtan uca bağlantıda yaşanan gecikmeleri ortadan kaldıracak, kapsamada iyileşmeler ortaya çıkacaktır. Bunlar, özellikle nesnelerin interneti için en önemli artılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha hızlı veri transferi, düşük gecikme süresi ve tek seferde pek çok farklı cihazı/sensörü birbirine bağlayabilme becerisi ile 5G fabrika otomasyonlarının uzaktan kontrolü, tesis ve operasyon süreçlerinin gerçek zamanlı izlenmesinde bizi çok farklı noktalara getirecektir. İşte bu yüzden 5G haberleşme şebekesinde Türkiye olarak varolabildiğimiz ölçüde size biraz önce bahsettiğim gelişmelerin bir paydaşı olma imkanına sahip olacağız. Artık şükürler olsun ki eski Türkiye yok. Teknolojiyi yalnızca kullanan değil kullanacağı teknolojiyi üreten olma yolunda ilerliyoruz. İletişimi ve cihazların dünyayla etkileşimini dönüştürecek olan 5G teknolojisinde Türkiye olarak atacağımız her adım anlamlıdır, kıymetlidir. Bu kadar önemli bir konuda yürütülen bu projenin tüm taraflarına, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yürütme kurulu toplantısının faydalı ve verimli olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA