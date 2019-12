ASO Başkanı Özdebir: "Türkiye kadınlar olmadan hedeflerine ulaşamaz"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, küresel düzeyde rekabet edebilir bir ekonomi ve yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilmek için kadınların iş hayatına katılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Kadınlar olmadan Türkiye hedeflerine ulaşamaz" dedi.Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin 2019 yılı 2'inci olağan genel kurul toplantısı, ASO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ASO Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı. ASO Başkanı Özdebir toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplum olarak kadına gereken saygıyı, özeni ve hürmeti göstermekte sıkıntıların olduğunu dile getirdi. Türkiye'de kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayata yeterli oranda katılmadıklarını ifade eden Özdebir, "Cinsiyet eşitliği endekslerinde maalesef alt sıralarda yer alıyoruz. Kadının işgücüne katılım oranı da erkeklerin yarısı kadar. Bunu artırmak için de hep birlikte gayret etmemiz, en çok da kadınlarımızın gayret etmesi lazım. Kadınlarımıza gerçekten ihtiyacımız var. Kadının elinin değdiği yer değişiyor, başka bir güzellik, başka bir düzen geliyor" dedi.Küresel düzeyde rekabet edebilir bir ekonomi ve yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilmek için kadınların iş hayatına katılmasının büyük önem taşıdığını belirten Özdebir, "Türkiye'de nüfusun yarısını oluşturan kadınlar iş hayatında kararlı olmalı, işe asılmalılar. Kadınların işgücüne katılım oranını artırmadan yüksek gelirli ülkeler grubuna giremeyiz. Yani kadınlar olmadan Türkiye hedeflerine ulaşamaz. Bu anlamda kadın girişimcilerimizin artması için Ankara Sanayi Odası olarak her zaman çaba gösterdik. KOSGEB ile birlikte açtığımız ASO Girişimcilik Okulunda sertifika almaya hak kazananların yarısından fazlası kadın girişimci. Umarız bu çabalarımız hem kadın girişimcilerimizin artmasına ve bu sayede Türkiye'nin en büyük sorunu olan işsizliğin azaltılmasına ve düşük olan kadınların işgücüne katılım oranının yükselmesine katkı sağlar" diye konuştu.ATO Başkanı Baran da dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların toplumların ilerleyip gelişmesinde temel aktör durumunda olduğunu vurguladı. Kadınların ekonomiye kazandırılmasının kalkınma sürecinde önemli bir faktör olduğunu dile getiren Baran, "Ülkemiz nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor. En küçük işletmeden tutun da en büyük holdingin tepe yönetimine kadar her kademede kadınları görmek mümkün. Hatta birçok gelişmiş ülkede bile yokken, bizim ülkemizi kadın başbakanımız yönetti. Bunlar çok önemli göstergeler" ifadelerini kullandı.Girişimcilik söz konusu olduğunda kadın girişimci sayısında henüz istenilen noktada olmadığımızı söyleyen Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak kadın girişimciliğine büyük önem veriyoruz. KOSGEB'le birlikte geçen yıl düzenlediğimiz girişimcilik eğitimlerine katılan toplam 456 kişiden 239'u kadın girişimci adayıydı. Kadınların iş dünyasına katılımını artırmak için kadın girişimcileri destekleyen politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Kadın girişimci sayısında dünyanın çok gerisindeyiz. Daha yaşanabilir bir dünya için kadınların sadece iş yaşamında değil hayatın her alanında, özellikle karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda, kadınlara da daha cesur olmalarını, yapabileceklerine inandıkları bir alanda iş fikri oluşturmalarını ve hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit ise kadınların hayatın her alanında söz sahibi olmaları gerektiğini belirtti. Kurul olarak en büyük hedef ve amaçlarının girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesi ve girişimci olmak isteyen kadınları cesaretlendirmek olduğunu ifade eden Yılmazyiğit, "Bu yıl ilk kez katıldığımız TOBB Kadın Kurulu ve Turkcell işbirliğinde bilişim sektöründeki potansiyeli ortaya çıkarmak hedefiyle yürütülen 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesinde bin 600 kadın başvurdu. Eğitimlerini tamamlayan kadınların 141 projesi il finalinde, 55 projesi ise yarı finalde yarıştı. Finale kalan toplam 10 proje yaşamı kolaylaştıran ve dünyaya farklı bir gözle bakmayı sağlayan özgün, ticari gelir sağlayan fikirler arasından belirlendi. Ankara olarak 4 projeyle finale kaldık. 'Engelsiz Ulaşın' projesi kurulumuza 2'incilik getirdi" dedi.Kurul olarak yaptıkları 'Engelsiz Ulaşın' projesiyle derece aldıklarını ifade eden Yılmazyiğit, "Bununla yetinmeyeceğiz. Bu konuda toplumun tüm kesimlerinde aynı duyarlılık oluşuncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli kardeşlerimizle ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - ANKARA