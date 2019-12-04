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ASO'da kadın girişimciliği ele alındı

Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin 2019 yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantısı, ASO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

04.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:10ASO'da kadın girişimciliği ele alındı
Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin 2019 yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantısı, ASO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Oda'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit ve davetliler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Özdebir, Türkiye'de kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayata yeterli oranda katılmadıklarına işaret ederek, "Cinsiyet eşitliği endekslerinde maalesef alt sıralarda yer alıyoruz. Kadının iş gücüne katılım oranı da erkeklerin yarısı kadar. Kadınların iş gücüne katılım oranını artırmadan yüksek gelirli ülkeler grubuna giremeyiz. Yani kadınlar olmadan Türkiye hedeflerine ulaşamaz. Bu anlamda kadın girişimcilerimizin artması için ASO olarak her zaman çaba gösterdik." ifadesini kullandı.
Baran da kadınların çalışma hayatı içinde yer almasının, kalkınma sürecinde önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, "ATO olarak kadın girişimciliğine büyük önem veriyoruz. KOSGEB'le birlikte geçen yıl düzenlediğimiz girişimcilik eğitimlerine katılan toplam 456 kişiden 239'u kadın girişimci adayıydı. Kadınların iş dünyasına katılımını artırmak için kadın girişimcileri destekleyen politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Kadın girişimci sayısında dünyanın çok gerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit ise kadınların hayatın her alanında söz sahibi olmaları gerektiğini belirtti.
Öte yandan ASO, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla zihinsel engelli ressam Muhammed Yalçın'ın yağlı boya eserlerinden oluşan "Eğlenceli Renkler" kişisel resim sergisine de ev sahipliği yaptı.

Ankara Sanayi Odası, Türkiye, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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