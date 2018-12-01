Aso'dan 55. Yıl Özel Koleksiyon Sergisi

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:47



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:47

Ankara Sanayi Odası 55. Kuruluş yıldönümü nedeniyle, sahip olduğu sanat eserlerinden oluşan özel koleksiyonunu ASO Kültür Merkezi'nde sergiliyor.ASO kurulduğu 1963 yılından bu yana büyük bölümü resim olmak üzere 130'den fazla sanat eserini koleksiyonuna dahil etti. Büyük bölümü resimlerden oluşan koleksiyonda, heykel, seramik, tezhip ve hat sanatına dair eserler de bulunuyor. ASO 55. Yıl Özel Koleksiyon Sergisi'nde ise koleksiyonun bir bölümünü oluşturan, 30 ünlü sanatçının resim ve heykellerinden oluşan eserler yeralıyor.ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Disiplin Kurulu Başkanı Bora Aynagöz, eski başkanlardan Sözer Özel, Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri'nin katılımıyla açılan sergi 7 Aralık 2018 tarihine kadar ASO Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.ASO 55. Yıl Özel Koleksiyon Sergisi'nde eserleri sergilenecek sanatçıların isimleri şöyle: Yusuf Toprak, Adil Ocak, İbrahim Balaban, Hasan Pekmezci, Hasan Nazım Balaban, Mehmet Güler, Günseli Kapucu, Zeki Şahin, Saim Dursun, Remzi İren, Devrim Erbil, Adnan Turani, Aynur Ocak Gündoğan, Neveser Aksoy, Asım Yücesoy, Monad Balkan,Nilüfer Atalay, Nilgün Atalay, Zeki Serbest, Raif Kalyoncu, Cemil Eren, Söbütay Özer, Sibel Kurt, Öznur Atalay, Vedat Can, Mehmet Babat, Ayhan Çetin, Onur Arıkan, Asaf Erdemli, Zeynel Abidin, Nilay Kan Büyükişleyen. - ANKARA