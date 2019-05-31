ASO'dan büyüme değerlendirmesi

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Geçen senenin ilk çeyreğinde yüzde 7,4 gibi ciddi bir büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisinin 2019 yılının aynı döneminde yüzde 2,6 oranında daralması, ülkenin gerçek performansının bu olmadığını bize söylemektedir." ifadelerini kullandı.Özdebir, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdi.Türkiye'nin geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 3'lük küçülmeden sonra bu yılın ilk çeyreğinde de tahminlere paralel daraldığını belirten Özdebir, "Küresel finansal kriz sonrasında Türkiye'nin ilk çeyrekler bazında ortalama büyüme oranı yüzde 7,1'dir. Geçen senenin ilk çeyreğinde yüzde 7,4 gibi ciddi bir büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisinin 2019 yılının aynı döneminde yüzde 2,6 oranında daralması, ülkenin gerçek performansının bu olmadığını bize söylemektedir." değerlendirmesinde bulundu.Özdebir, ilk çeyrekte G-20 ülkelerinin Arjantin dışında büyüdüğüne dikkati çekerek, Türkiye'de büyümenin, kamu harcamalarındaki yüzde 7,2 ve ihracattaki 9,5'lik artışla desteklendiğini bildirdi.Açıklanan yapısal tedbirlere değinen Özdebir, "Yapısal tedbirlerin hayata geçmesi, para ve sermaye piyasalarında uygulamaya konulan adımların beklenen sonucu vermesi ve en önemlisi Türkiye'nin risk primini yükselten olumsuz dış politik gelişmelerin son bulmasıyla ekonominin çarkları yeniden dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.Özdebir, sanayinin ilk çeyrekte yüzde 4,3 ile Türkiye genelinin üstünde daralmasının dikkat çekici olduğunun altını çizerek, "2009'dan bu yana ilk çeyrekte her yıl büyüme gösteren Türk sanayisi, aradan geçen 9 senenin sonunda ilk kez küçülmeyle karşı karşıya kalmıştır. Son 3 ayda ortalamada yüzde 4,9 daralan sanayi üretim endeksi değeri aslında ilk çeyrek üretiminin bugün açıklanan rakamlara paralel geleceğinin sinyallerini bize vermişti. Kapasite kullanım oranı da yılın ilk üç ayında, geçen seneye kıyasla yüzde 4,7 azalma göstermişti." ifadelerini kullandı."Tedbirler, üreticinin ayakta kalması için önemli"Özdebir, yakın dönemde açıklanan İVME Finansman Paketi, KGF destekli krediler başta olmak üzere sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak her türlü tedbirin bu dönemde üreticilerin ayakta kalması açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"İç talepteki yetersizliği dış pazarlara yönelerek aşmaktan başka çaresi olmayan imalatçılarımız için ihracatın yalnızca bir ihtiyaç değil, aslında bir gereklilik olduğunu bu günlerde bir kez daha görüyoruz. İlk çeyrekte ihracatın büyümeye yüzde 9,5'lik pozitif katkısı bu durumu teyit etmektedir. Son açıklanan rakamla yüzde 10,9 daralan inşaat sektöründeki durgunluk, inşaatla bağlantılı imalat sanayisi alt sektörlerini ciddi şekilde etkilemektedir."