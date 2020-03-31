Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ASO'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Ankara Sanayi Odası (ASO), "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin liralık bağışla destek verdi.

31.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:44
ASO'dan
Ankara Sanayi Odası (ASO), "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin liralık bağışla destek verdi.
ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası"na, Oda tarafından 500 bin liralık bağışla destek sağlandı.
Video konferansla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısının toplumun tüm kesimlerini harekete geçirdiğini belirtti. Özdebir, "Gün birlik olma ve dayanışma günüdür. Bu sıkıntılı günleri de birlik ve beraberlik içinde dayanışma ruhuyla aşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başta belediyeler olmak üzere meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin kendi çabalarıyla birtakım yardım girişimleri olduğuna dikkat çeken Özdebir, şunları kaydetti:
"Biz de ASO olarak çok sayıda sağlık kuruluşumuzun tıbbi malzeme ihtiyacına katkı vermeye çalışıyoruz. Ayrıca ithal edilen bazı ürünlerin Ankaralı medikal sanayicilerimiz tarafından üretilebilmesi için de çaba gösteriyoruz. Başlatılan bu kampanyayla yardımların tek elden koordine edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması daha yerinde olacaktır. ASO olarak bu kampanyaya 500 bin lira bağışlayarak katılıyoruz. Bugün itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ilgili hesaplarına bu parayı aktardık. Toplumun tüm kesimlerinin özveri ve duyarlılığıyla bu zorlukların da üstesinden geleceğimize inanıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sanayi Odası, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››ASO'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Ekonomi
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor Ekonomi
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Ekonomi
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Ekonomi
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Ekonomi
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:18: Koronaya karşı Bursa için omuz omuza - Ekonomi 14:16: Başkan Demirci'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşla destek - Ekonomi 14:14: Milletvekili Günay'dan pancar üreticisine erken ödeme müjdesi - Ekonomi 14:10: Merter ve Laleli tekstil piyasası sessizliğe büründü - Ekonomi 14:09: Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1000 TL'lik yardımın hesaplara geçeceği tarih belli oldu - Ekonomi 13:26: Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor - Ekonomi 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:41: İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti - Ekonomi 12:10: Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı - Ekonomi 11:28: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları - Ekonomi 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber