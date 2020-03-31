Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ASO'dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Ankara Sanayi Odası (ASO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, kampanyaya 500 bin TL bağış yapma kararı aldı.

31.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:42
ASO'dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek
Ankara Sanayi Odası (ASO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, kampanyaya 500 bin TL bağış yapma kararı aldı.

ASO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, kampanyaya 500 bin TL bağış yapma kararı aldı.

ASO Yönetim Kurulunun video konferans yöntemiyle yaptığı toplantı sonrası bir açıklama yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının toplumun tüm kesimlerini harekete geçirdiğini belirterek, "Gün birlik olma ve dayanışma günüdür. Bu sıkıntılı günleri de birlik ve beraberlik içinde dayanışma ruhuyla aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Başta belediyeler olmak üzere, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin kendi çabalarıyla bir takım yardım girişimleri olduğuna dikkat çeken Özdebir, "Biz de ASO olarak çok sayıda sağlık kuruluşumuzun tıbbi malzeme ihtiyacına katkı vermeye çalışıyoruz. Ayrıca ithal edilen bazı ürünlerin Ankaralı medikal sanayicilerimiz tarafından üretilebilmesi için de çaba gösteriyoruz. Başlatılan bu kampanyayla yardımların tek elden koordine edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması daha yerinde olacaktır. ASO olarak bu kampanyaya 500 bin TL bağışlayarak katılıyoruz. Bugün itibariyle de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ilgili hesaplarına bu parayı aktardık. Toplumun tüm kesimlerinin özveri ve duyarlılığıyla bu zorlukların da üstesinden geleceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sanayi Odası, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ASO'dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haberler
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum Haberler
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran’da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:20: Artvin'de sağlıkçılar için yüz koruyucu siperlik üretiliyor - Haber 14:20: Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 800 bini aştı. - Haber 14:19: Ankara'da koronavirüse karşı 'Dezenfekte Tüneli' - Haber 14:18: 'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi - Haber 14:18: CHP'li Kaya: "Her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalı" - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber