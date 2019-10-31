ASO ekim ayı meclis toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, vatana sahip çıkmak için her bireyin sorumluluk duygusu içinde davranması ve tercihlerini buna göre yapması gerektiğini belirterek, "Bizler üretmeliyiz, vatandaşlarımız da ithal malı yerine yerli malını tercih etmelidir. Aynı sorumluluğu kamu adına satın alma görevi yapanlar da taşımalıdır." dedi.

Özdebir, ASO'nun 1'inci Meclis Binası'nda düzenlenen ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne çok önemli kazanımlar elde edildiğini, büyük mesafeler alındığını söyledi.

Sanayiciler olarak ülkenin bağımsızlığının ekonomik bağımsızlıkla sağlanacağını bildiklerini ifade eden Özdebir, bu düsturla bıkmadan, yorulmadan üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Özdebir, yerli ve milli üretimin önemine dikkati çekerek, "Barış Pınarı Harekatı ile gördüğümüz, savunma sanayisindeki büyük hamleler ve kendi üretmiş olduğumuz savunma silahları ve gelen başarı. Hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz, yerlilik ve millilik. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri harekattan dolayı silah ambargosuyla tehdit ediyorlar ama artık önemli ölçüde kendi kendine yeten bir savunma sanayisi olan ülkemizde bu ambargolar bizleri etkilemiyor. Çünkü biz artık kendimiz üretiyoruz. Aslında ekonomi için de aynı durum söz konusu. Kendi kendine yeten ve üreten ekonomiyle sağlanacak tam bağımsız ekonomi dış güçlerin baskılarını, yaptırımlarını bertaraf edecek, bu tehditler sadece lafügüzaf olacaktır." diye konuştu.

Ekonomisi kendine yeten ülkelerde olduğu gibi sanayide ileri seviyede bir dönüşüm politikası ortaya konulması gerektiğine işaret eden Özdebir, şöyle konuştu:

"Savunma ve havacılık sanayisinde yakaladığımız yüksek teknoloji üretimiyle dünyada söz sahibi bir ülke haline geldik. 1990'ların başında 1 milyar dolar olan savunma sanayisi cirosu bugün 7 milyar dolar seviyelerine yükselmiştir. Bir ülkenin ekonomik açıdan güçlü olması demek, temel anlamda sanayisinin güçlü olması demektir. Son dönemde uygulamaya konulan, Sanayi Strateji Belgesi, İVME Paketi ve Yeni Ekonomi Programı'nın uygulamaya konulmasıyla büyüme performansı ve sanayici açısından oldukça önemli kazanımlar sağlayacağını umuyoruz."

"Yerli malı tercih edilmeli"

Kaliteli ve sürdürebilir büyümenin imalat sanayisiyle sağlanacağını, bunun farkında olarak üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Özdebir, "Vatana sahip çıkmak için her bireyin sorumluluk duygusu içinde davranması ve tercihlerini buna göre yapması gerekir. Bizler üretmeliyiz, vatandaşlarımız da ithal malı yerine yerli malını tercih etmelidir. Aynı sorumluluğu kamu adına satın alma görevi yapanlar da taşımalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde barış koridoru oluşturmak için bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şuna emin olun ki hiçbir kuvvet, hiçbir devletin ordusu, 82 milyonu asker olan bir ülkeyi yenemez. Ağır bir ekonomik sıkıntıdan geçtik, geçiyoruz. Hepimizin yeniden kendimize gelip yeni bir şevkle ve heyecanla bu vatan için çalışmamız lazım. Sizlerden bir kez daha oturduğunuz sıralarda oturanların neler yaşadıklarını, nasıl mücadele verdiklerini hatırlamanızı istiyorum."

Asker selamı verdiler

ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Seyit Ardıç da konuşması sırasında 1'inci Mecliste toplanma fırsatı verilmesinden dolayı teşekkür ederek, asker selamı verdi. Meclis üyeleri de ayağa kalkarak Ardıç'a eşlik etti ve asker selamına durdu.

Kaynak: AA