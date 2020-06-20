Aspendos Antik Tiyatro'da büyükelçilere konser

Aspendos Antik Tiyatro'da büyükelçilere konserKÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Yeniden Keşfet' etkinliği kapsamında Antalya'ya davet edilen 51 ülkenin büyükelçisi için dünyaca ünlü Aspendos Antik Tiyatro'da '7 Tenor' konseri düzenlendi.

20.06.2020 23:06 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:12
Aspendos Antik Tiyatro'da büyükelçilere konser
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Yeniden Keşfet' etkinliği kapsamında Antalya'ya davet edilen 51 ülkenin büyükelçisi için dünyaca ünlü Aspendos Antik Tiyatro'da '7 Tenor' konseri düzenlendi.
Konserde, Antalya Opera ve Balesi Orkestrası, Antonio Pirolli'nin orkestra şefliğinde tenorlar Hakan Aysev, Bülent Bezdüz, Murat Karahan, Efe Kışlalı, Hüseyin Likos, Şenol Tayınlı ve Aydın Uştuk ile sahneye çıktı. İki perde ve 90 dakika süren konser, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı güvenli turizm hizmetlerinin tanıtımı programında kapsamında düzenlendi. Konsere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'ya davet edilen 51 ülkenin büyükelçisi, çok sayıda uluslararası basın mensubu ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.
Konserde orkestradaki sanatçılar ve katılımcılar arasında en az 1,5 metre sosyal mesafe kuralı uygulandı. Orkestradaki bazı sanatçılar ise maske kullanırken, sosyal mesafe kuralı nedeniyle bazıları da kullanmamayı tercih etti. Konser sonunda izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı. Aspendos Antik Tiyatro’da büyükelçilere konser

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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