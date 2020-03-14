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Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışmalarından detaylar ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

14.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:55
Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışmalarından detaylar ANTALYA - Antalya 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, Güncel

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