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Aspendos'ta dezenfeksiyon çalışması

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

14.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:49
Aspendos'ta dezenfeksiyon çalışması

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürdürüldü. Bu kapsamda her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar, ilçe stadyumu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar dezenfekte edildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : serik, Güncel

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