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ASRİAD Başkanı Adnan Danışman'dan "dayanışma" vurgusu Açıklaması

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, bu dönemin, dayanışma ihtiyacının keskin olarak hissedildiği bir zaman olduğunu bildirdi.

31.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:00
ASRİAD Başkanı Adnan Danışman'dan
Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman , bu dönemin, dayanışma ihtiyacının keskin olarak hissedildiği bir zaman olduğunu bildirdi.
Danışman, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını desteklediklerini belirterek, tüm çevrelerin de kampanyayı desteklemesi çağrısında bulundu.
Danışman, "Koronavirüs salgını dolayısıyla hayatın ciddi anlamda yavaşladığı bu dönemde gerçek anlamda sıkıntı içinde bulunan insanlar olduğu hepimizin malumudur. Bu zor zamanlarda dayanışma içinde bulunmak, daha kolay zamanlarda olandan elbette çok daha faziletlidir. Bizatihi salgının kendisiyle mücadele için kaynağa ihtiyaç vardır. Koronavirüs dolayısıyla evine kapanıp günlük kazancını sağlayamayan insanlar için de kaynağa ihtiyaç vardır. Yani bu dönem, dayanışma ihtiyacının keskin olarak hissedildiği bir zamandır." değerlendirmesinde bulundu.
Hükümetin ve farklı kurumların elinden geldikçe yapmaya çalıştığı yardımlaşma ve dayanışma örneklerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Danışman, şunları kaydetti:
"Böyle zamanlarda ihtiyacın çapı çok genişlediği için yardımların da çapının genişletilmesi doğaldır. Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası son derece önemle takip edilmesi ve desteklenmesi gereken bir kampanyadır. Biz de ASRİAD olarak kampanyayı destekliyor ve tüm çevremizin de bu kampanyaya destek vereceğine inanıyoruz."
ASRİAD mensubu iş insanlarını var güçleriyle bu kampanyaya destek olmaya davet eden Danışman, tüm insanlığın bu imtihandan başarıyla geçmesini dilediklerini aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Danışman, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››ASRİAD Başkanı Adnan Danışman'dan 'dayanışma' vurgusu Açıklaması - Ekonomi

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