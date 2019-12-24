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ASRİAD'dan Doğu Türkistan zulmüne tepki

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD )Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, yaptığı basın açıklaması ile Doğu Türkistan zulmüne tepki gösterdi.

24.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:17 ASRİAD'dan Doğu Türkistan zulmüne tepki
Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD ) Şube Başkanı Aziz Özel, yaptığı basın açıklaması ile Doğu Türkistan zulmüne tepki gösterdi.

ASRİAD Malatya Şube yönetimi, dernek binasında Doğu Türkistan'da yapılan zulüm nedeniyle toplandı. Yönetim kurulu üyeleri ile yapılan toplantının ardından ise basın açıklaması gerçekleştirildi. Şube yönetimi adına açıklamayı yapan Başkan Aziz Özel, "Zalim Çin hükümeti, Doğu Türkistan bölgesindeki Müslüman nüfusu gözetim altına almak ve bastırmak için toplama kampları ve hapishanelerden oluşan büyük bir ağ kurdu. Son dönemde bölgede baskıların arttığı ve hapishanelerdeki insan sayısının ciddi oranda artış gösterdiği bildirildi. Gayri resmi raporlara göre Doğu Türkistan'da son 4 senede gözaltı, tutuklama ve hapis cezalarında rekor artış kaydedildi. Çin hükümeti sürdürdüğü sert güvenlik tedbirleri ile Doğu Türkistan'daki Müslümanlar üzerinde baskı kurarken, ülkede sanıklara verilen hakların oldukça sınırlı olmasından faydalanıyor. Çin Devleti, bölge üzerindeki hakimiyetini kuvvetlendirmeye karşı en büyük engel olarak halkın İslami kimliğini görüyor" dedi.

Çinlilerin Müslümanları taciz etmek amacıyla her yolu denediğini savunan Özel, "Dini ilimlerin öğrenilmesi ve dini bilgilere sahip öncü kişilerin halkı eğitmeleri de tamamen yasaklanmıştı.

Günümüzde, Müslüman halka uygulanan sindirme ve baskı yöntemlerinden biri de eğitim alanında kendini gösteriyor. Komünist Parti yetkilileri, Doğu Türkistanlı Müslümanlar üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Her gün yeni yasaklar getiriliyor. Fiziksel ve zihinsel işkenceler ve ölümler hat safhaya ulaşmıştır. Çın zindanlarında şuan 350 bin civarında müslüman var. Dünya üzerindeki tüm Müslümanların bir araya gelip Zalim Çin Hükümetine maddi manevi ve insan hakları ille ilgili tüm yaptırımları uygulayıp Çinin yaptığı bu zulmü biran önce durdurmalıdır" diye konuştu. - MALATYA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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