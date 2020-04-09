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ASRİAD: Şimdi işletmelere destek zamanı

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, korona dolayısıyla ortaya çıkan koşullar ve devreye sokulan ekonomik politikalara ilişkin, "Bugün bütçe dengesi düşünme zamanı değildir.

09.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:40
ASRİAD: Şimdi işletmelere destek zamanı
Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman , korona dolayısıyla ortaya çıkan koşullar ve devreye sokulan ekonomik politikalara ilişkin, "Bugün bütçe dengesi düşünme zamanı değildir. Bütçe açığının değil Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 10'lara kadar desteğe dönüşmesi hesabının yapılma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.
ASRİAD'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla oluşan durumun tüm dünyayı ekonomik olarak son derece önemli bir çıkmaza soktuğu kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Danışman, ticaretin, turizmin durduğu ve giderek sanayi üretiminin zaaf gösterdiği bir atmosfer yaşandığını belirterek, "Bugün bütçe dengesi düşünme zamanı değildir. Bütçe açığının değil GSYH'nin yüzde 10'lara kadar desteğe dönüşmesi hesabının yapılma zamanıdır." ifadelerini kullandı.
Danışman, sağlık sorununun doğru bir şekilde çözülebilmesinin ardından yeni ve daha büyük sorunla karşılaşmamak için zorunlu olarak ekonomik meselelerle ilgilenmek gerektiğini, bu konuda birçok ülkenin bütçe dairesini aşarak GSYH'ye oranla yüzde 28'lere varan destekleri devreye soktuğunu aktardı.
Kriz sonu için 1 aylık beklentinin en az 3 aya ertelendiğini belirten Danışman, şunları kaydetti:
"Bu durum işlerin tahminimizden daha büyük zorluklar getireceğinin işaretidir. Buna rağmen ASRİAD olarak çalışanları işten çıkarmama sözünü verdik. Milletimizle dayanışma anlayışı bunu gerektiriyor ve biz de bunu yapıyoruz. Meclis şimdi bu konuyu yasalaştırmaya karar verdi. Ancak bu yeni durumda hükümetin üzerine düşen daha farklı görevler de bulunmaktadır.
Hükümet, işçiler için cüzi de olsa bir katkı düşünürken, işletmeler için de karşılıksız destekleri devreye alması gerekir. Bu aşikar bir durumdur. İşletmelerin yegane sıkıntısı istihdam konusu değildir. Eğer işletmeler yaşatılmazsa o zaman korona sonrası daha büyük bir ekonomik zaafla karşı karşıya kalırız. O zaman istihdam desteği verecek işletme kalmayabilir. Şimdi, özellikle küçük işletmeler, üretim değer zincirinin son halkasıdır. Buraların yaşatılması geriye doğru diğer halkaların da yaşatılması anlamına gelecektir. Böylece sistem durmayacak, ödemeler devam edecek ve taşınamaz borçlanmalar olamayacaktır."
Danışman, böylece çok daha güçlü bir şekilde işletmelerin ayakta kalacağını ve eksilen total zenginliğin daha hızlı bir şekilde telafi edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Danışman, Ekonomi
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