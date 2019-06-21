21.06.2019 10:23
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Asrın Hukuk Bürosu, Abdullah Öcalan'ın 'tarafsız kalın çağrısına' açıklık getirdi

Asrın Hukuk Bürosu, Abdullah Öcalan

Asrın Hukuk Bürosu, Abdullah Öcalan'ın 'tarafsız kalın çağrısına' açıklık getirdi

Abdullah Öcalan'ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan'ın kaleme aldığı belirtilen ve dün kamuoyu ile paylaşılan mektupla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öcalan güncel tartışmalar bağlamında demokrasi ittifakının ikilemlere taraf ve payanda yapılmaması gerektiğini belirtirken HDP'nin üçüncü yolu esas alarak bunu koruması gerektiğini ifade etmiştir. Bu iki kutuplu halin cumhuriyetin kurulmasından beri var olduğunu ve bu koşullarda bir demokrasi ittifakı ve üçüncü çizgi olarak HDP gibi bir partiyi kurmanın ve yürütmenin tehlikeli ve büyük bir cesaret işi olduğunu söylemiştir. Bir demokratik ittifak olarak HDP'nin cesaretle ve akılla bir katalizör gibi tüm siyasi yapıları demokratikleştirmeye çağıracak demokratik müzakere ve çözüm siyaseti geliştirmesi gerektiğini paylaşmıştır."
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Kaynak: Euronews.com
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