Abdülhamit Han'ın 142 Yıllık Rüyası Gerçek Oluyor! Asrın Projesi 2019'da Bitecek

Osmanlı padişahı Abdülhamid Han zamanında projesi çizdirilen ancak savaşlar, siyasi ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle uygulamaya geçirilemeyen, Cumhuriyet döneminde de soğuk savaş ve siyasi istikrarsızlıklar sebebiyle başlatılamayan Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak 600 km'lik yol gelecek yıl tamamlanacak.

KARADENİZ TİCARET LİMANI OLACAK

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen, 2. Abdülhamid zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun diğer tüm etapları tamamlanırken tamamlanması beklenen Ordu ili etabında sona gelindi. Karadeniz başta olmak üzere tüm Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı yapacak.

142 YILLIK RÜYA PROJE

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 142 yıllık rüya projenin 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren proje sayesinde Türkiye'nin Kuzey ile Güney aksı birbirine bağlanacak. Yol tamamlandığında Ordu'dan yola çıkan bir araç Antalya'ya 6 saatte varabilecek. Yol aynı zamanda Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de ihracatta önemli rol üstlenecek.

2019 YILINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Karadeniz-Akdeniz yolunun 88 kilometresi Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğunda yer alıyor. Projenin tamamlanması beklenen tek etabı olan Ordu- Sivas arasında toplam uzunluğu 15 bin 150 metre olan 25 adet tünel, 330 metrelik 1 adet viyadük ile 3 köprü bulunuyor. Güzergahın 14 kilometresi bölünmüş yol, 34 kilometresi tek yol olarak inşa edilirken, 13'ü DSİ tarafından yapılan 24 adet tünel, 1 adet viyadük ve 2 adet köprü tamamlandı. Projenin Ordu etabının 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.