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Asrın projesi bu yıl tamamlanıyor

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında da projesi çizilen, direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolunun, bu yıl sonuna doğru kara yolları standartlarına uygun bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

30.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:45
Asrın projesi bu yıl tamamlanıyor

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında da projesi çizilen, direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiren Karadeniz- Akdeniz yolunun, bu yıl sonuna doğru kara yolları standartlarına uygun bir şekilde tamamlanması hedefleniyor. Yüzde 95'likten fazla kısmı tamamlanan yol, Karadeniz Bölgesi'nin ekonomisini de olumlu yönde etkileyecek.


Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu etabının yüzde 95'lik kısmından fazlası tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan Karadeniz-Akdeniz yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak.


50 ili dolaylı şekilde ilgilendiriyor, toplam maliyeti 1 milyar lira


Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan, toplam bedeli ise yaklaşık 1 milyar TL olan, bünyesinde, yaklaşık 50 direkt ve dolaylı şekilde ilgilendiren proje ile Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz yolunun, 2020 yılının sonlarında tam olarak ulaşıma açılması hedefleniyor.


"2020 yılının sonunda tamamen hizmete açılmış olacak"


Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, kara yolları yol ağına alınan Karadeniz-Akdeniz yolunun 2020 yılının sonlarında tamamen hizmete açılacağını belirterek, "Karadeniz-Akdeniz yolu, ilk etapta dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler'in talimatı ile 20 kilometrelik bölümü 13 tane tünelden oluşan bölümü inşa edildi. ve buralar bittikten sonra da mevcut Karadeniz-Akdeniz yolu kara yolları yol ağına alındı ve kara yolları ekipleri burada çalışmalara başladı. Yaptığımız görüşmeler neticesinde de bu yol, bu yıl itibarıyla sonlanacak. Yani 2020 yılında tamamen hizmete açılmış olacak" dedi.


"Karadeniz ve Akdeniz birleşecek"


Yüzde 95'lik bir kısmı tamamlanan Karadeniz-Akdeniz yolunun şu anda hizmete açıldığını ancak küçük çaplı eksiklikleri kaldığını ifade eden Genel Sekreter Coşkun Alp, 'şehrin aort damarı' olarak adlandırılan yolun Karadeniz ile Akdeniz'i birleştireceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:


"Mesudiye ilçesine bir saat 15 dakikada gidiliyor ama daha da kısa bir sürede, kara yolları standardına göre bir yol kazanmış olacağız. Bu şehrimizin bir aort damarı, sayın bakanımız yol o günlerde başladığında 'parçalar birleşecek, bütün haline gelecek' dedi. İşte gün bütün olma günü. 2020 yılı sonu itibariyle de kara yolları ile yaptığımız görüşmede tamamen asfaltlanmış eksik yeri kalmamış olarak hizmete açılmış olacak. Şuanda da hizmet veriyor ama tünel aydınlatma çalışmaları da devam ediyor. 13 tane tünel, 25 tünele çıktı. Çok sağlıklı bir yola hep beraber kavuşmuş ve Karadeniz ile Akdeniz'i buluşturmuş olacağız."


"II. Abdülhamid Han'ın vasiyetiydi"


"Bu yol ilk başlangıcında II. Abdülhamid Han'ın da günümüze bir vasiyetiydi, herkesin de hayaliydi" diyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "Bir hayal olan şey bu şekilde gerçeğe dönüşmüş oluyor. Çünkü orası geçilmez bir vadiydi. Orada Harçbeli denilen vadide kıvrılarak yukarı çıkılıyordu ve aynı şekilde aşağıya iniliyordu. İnsanları da çok rahatsız ediyor ve zaman alıyordu. Bu yol artık kara yolları standardına göre hayata geçecek. Geçmiş olmakla da kalmayacak, ilimize, ekonomisine, İç Anadolu'ya bağlantısına büyük katkı sağlayacak" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultan Abdülaziz, Karadeniz, Akdeniz, Han, Güncel

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