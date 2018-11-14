Assan Foods Plma Chicago Fuarı'na Katıldı

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:28



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:28

Türkiye'nin önde gelen ketçap, mayonez ve sos üreticisi Assan Foods, ABD'de düzenlenen PLMA Chicago Private Label Fuarı'na katıldı.Assan Foods tarafından yapılan açıklamaya göre, 300'den fazla ürün çeşidiyle 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, fuarda stand açarak ürünlerini sergiledi.ABD ve Kanada'da büyümekte olan private label pazarına erişim imkanı sağlayan fuar kapsamında Assan Foods'un ürünleri katılımcıların beğenisini topladı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, bu yıl 50 ülkeden bin 500'den fazla şirketin katılım gösterdiği PLMA Chicago Private Label fuarında, birçok sektör temsilcisinin bir araya geldiğini belirtti.Private label pazarının, son yıllarda ABD'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkeler başta olmak üzere Avrupa'da da hızla büyüdüğünü aktaran Koçoğlu, şunları kaydetti:"Assan Foods olarak Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisiyiz. 300'den fazla ürün çeşidine sahibiz. Günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebiliyor, 2,5 milyon ürün üretebiliyoruz. Güçlü Ar-Ge departmanımız ile müşterilerimizin talep ettiği sosları hızlıca üretebiliyor, yaptığımız özgün dokunuşlarla ülkelerin damak zevklerine göre farklı soslar ortaya çıkarabiliyoruz. Bu da bizim hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabette öne çıkmamızı sağlayan güçlü yanlarımızı oluşturuyor."Koçoğlu, Türkiye'deki en geniş salça ve sos portföyü ile fark yarattıklarını ama bununla yetinmediklerini vurgulayarak, "Sektörümüzün lideriyiz. Yurt içi ve yurt dışında önde gelen gıda şirketlerinin ilk tercihlerinden biriyiz. Planlarımız dahilinde yatımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz ve 2023'e kadar yüzde 100 büyüme hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.