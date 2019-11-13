Haberler » Ekonomi » Assan Hanil, Automotive Meetings Bursa'ya katıldı - Ekonomi

Assan Hanil, Automotive Meetings Bursa'ya katıldı

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil, Automotive Meetings Bursa etkinliğinde yerel ve uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

13.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:00Assan Hanil, Automotive Meetings Bursa'ya katıldı
Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil, Automotive Meetings etkinliğinde yerel ve uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv ve satış sonrası endüstrisi paydaşlarının bire bir görüşmeler yapmasını sağlayan Automotive Meetings Bursa, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.
30 milyar doların üzerinde ihracat hacmine sahip otomotiv sektörü için büyük önem taşıyan etkinlikte Assan Hanil, firmalarla bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.

"Otomotiv sektöründe yerlileşmeye katkı sağlıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Hanil İş Geliştirme Direktörü Mustafa Demir Özaçar, etkinliğin tüm katılımcılar açısından oldukça verimli geçtiğini, bu tür organizasyonların sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Özaçar, "Automotive Meetings Bursa otomotiv ve satış sonrası endüstrisinde faaliyet gösteren aktörlerin bire bir görüşmeler yaparak temasta bulunabileceği tek etkinlik. Bu yönüyle sektör açısından kritik öneme sahip. Bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Assan Hanil olarak ilk yılında da katılım sağladığımız etkinlikte, bu yıl da önemli temaslarda bulunduk." ifadelerini kullandı.
Otomotiv sektöründe yerlileşmeye katkı sağladıklarına dikkati çeken Özaçar, "Bu katkıyı teknoloji yatırımlarımızla artırmayı hedefliyoruz. Sektöre en iyi ve en özgün çözümleri sunmak için Ar-Ge faaliyetlerimiz aralıksız sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.
Açıklamada verilen bilgilere göre, Assan Hanil, Kocaeli, Bursa ve Aksaray'da olmak üzere 5 farklı lokasyonda toplam 90 bin metrekareyi aşkın tesislerinde, binden fazla uzman çalışanıyla otomasyona dayalı yüksek teknoloji ile üretim yapıyor.
Assan Hanil, sürücü ve yolcu koltuklarının yanı sıra, kapı panelleri, ön ve arka tamponlar, enstrüman panel, konsol, halı, radyatör taşıyıcı, şişirme parçalar, torpido, iç ve dış plastik parçaların üretimini gerçekleştiriyor.

Kibar Holding, Assan Hanil, Bursa, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:52 Altının kilogramı 271 bin 700 liraya yükseldi
17:52 Manisa'dan üç kıtada 20 ülkeye kombi ihracatı
17:43 Almanya 10 ayda 7,4 milyar euroluk silah ve askeri malzeme sattı
17:42 New York borsası düşüşle açıldı
17:38 Petrolde düşüş sürüyor, altın yükseldi
12:30 Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak
09:58 Hatay'dan dünyaya defne yaprağı ihracatı
22:56 BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:06:29