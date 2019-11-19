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Assange hakkındaki tecavüz soruşturması düşürüldü

İsveç, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasını kapattı.

19.11.2019 22:06 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:06Assange hakkındaki tecavüz soruşturması düşürüldü
, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasını kapattı.
Savcı Eve-Marie Persson, yaptığı açıklamada, suçlamanın üzerinden 9 yıl geçtiğini, bunun sözlü kanıtı zayıflattığını belirtti.
Müştekilerin ifadelerinin tutarlı, kapsamlı ve detaylı olduğunu kaydeden Persson, "Kurban olayları inandırıcı ve güvenilir şekilde anlatsa da hafıza doğal olarak zamanla zayıflıyor." ifadesini kullandı ve soruşturmayı kapattı.
Assange, 2010'da iki İsveçli kadına yönelik cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyordu.
Casuslukla da suçlanan Assange nisandan beri İngiltere'de tutuklu
ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.
Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti.
İngiltere'de mahkemenin, casuslukla suçlandığı ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.
Ülkede en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Julian Assange, İsveç, Güncel

Kaynak: AA

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