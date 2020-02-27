Assange'ın iade davasının ilk bölümü planlandan bir gün erken bitti

Amerikan güçlerinin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları delillendiren belgeleri yayınlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasının ilk bölümü, cam kafeste yargılama tartışmaları arasında planlanandan erken sona erdi.

Assange'ın tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesi yakınındaki Woolwich Mahkemesinde görülen duruşma, planlanandan bir gün erken bitti.

Dava, böylece ikinci bölüm duruşmaların başlayacağı 18 Mayıs'a kadar ertelendi. 3 hafta sürmesi beklenen ikinci bölümde tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Cam kafes tartışmaları

Duruşmada, Assange'ın avukatları ABD tarafı duymadan daha iyi bir iletişim sağlayabilmeleri için Wikileaks'in kurucusunun cam kafes yerine yanlarında oturmalarını talep etti.

Bu talebi reddeden hakim, avukatlara daha iyi iletişim kurabilmesi için başka önlemler alınabileceğini söyledi.

Bu önlemler, avukatların Assange'dan talimat alabilmesi için duruşmaların geç başlatılması ve mayıs ayındaki duruşmaların planlandığı 3 haftadan daha uzun sürmesi olarak sıralandı.

"ABD'nin gerçekleri nasıl çarpıttığını gördük"

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Assange'ın avukatlarından Jennifer Robinson, hakimin aldığı kararın müvekkilinin adil yargılanma hakkı konusunda ciddi endişelere yol açtığını ifade etti.

Bu haftaki duruşmaların savunma tarafının argümanları açısından önemli olduğunu söyleyen Robinson, ABD hükümetinin iadeyi meşru kılabilmek için gerçekleri nasıl saptırdığını gördüklerini belirtti.

Davanın önemli olduğu, zira ilk kez bir yayıncının casusluk suçlaması yöneltildiğini belirten Robinson, "Bu dava basın özgürlüğü konusunda korkunç bir örnek oluşturuyor. Bugünkü karar göz önüne alındığında oldukça endişeliyiz." dedi.

Öte yandan mahkeme binasından ayrılışında Assange'ın babası John Shipton, kendilerine destek veren göstericilere teşekkür etti.

175 yıla kadar hapis cezası alabilir

ABD, Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak istiyor. İade edilmesi durumunda Assange'ın 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

İade kararının çıkması halinde ise İngiltere hükümetinin onayı gerekecek. Ancak davanın önce temyize ve ardından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınması durumunda iade sürecinin tamamlanmasının 2 yılı bulabileceği değerlendiriliyor.

11 kez kelepçelendi, 2 kez çırılçıplak aramaya maruz bırakıldı

Bu haftaki duruşmalarda ABD tarafı, Wikileaks'te yayımlanan belgelerle Irak ve Afganistan'da ABD'ye çalışan muhbirlerin hayatlarının riske atıldığını iddia etmişti.

Assange'ın avukatları ise, Wikileaks kurucusunun suçunun sadece siyasi olduğunu, savaş suçlarını açığa çıkararak ABD hükümetin politikalarını değiştirmeye çalıştığını savunarak, Washington ve İngiltere arasındaki iade anlaşmasının siyasi suçları kapsamadığını söylemişti.

Avukatlar, ayrıca ilk dünkü duruşmanın ardından müvekkilinin hapishanede 11 kez kelepçelendiğini, 2 kez çırılçıplak aramaya maruz bırakıldığını ve duruşmada okuduğu dosyaya el konulduğunu belirtmişti.

Dava süreci

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Dün yapılan ilk duruşmada, Washington'ın avukatı James Lewis, Wikileaks'te yayımlanan belgelerle Irak ve Afganistan'da ABD'ye çalışan muhbirlerin hayatlarının riske atıldığını söylemişti.

Kaynak: AA