Astana'da "Kazakistanlıların Gözünde Türkiye" Resim Sergisi

Kaynak: AA

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türkçe kursu öğrencisi ve ressam Nazerke Kemelbayeva'nın "Kazakistanlıların gözünde Türkiye" temalı resim sergisi açıldı.YEE ile Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinin iş birliğinde düzenlenen serginin açılış törenine, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Kazakistan Senatosu milletvekilleri, yabancı ülke büyükelçilik temsilcileri ve Kazakistan'da çalışan Türk diplomatların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Sergide, Kemelbayeva'nın Türkiye'nin tarihi yerleri, doğal güzelliği ve mutfağıyla ilgili çizdiği 40 resim yer alıyor.Büyükelçi Uyanık, burada yaptığı konuşmada, ressam Kemelbayeva'nın Türkiye'ye henüz gitmemesine rağmen ülkenin tarihi yerlerini, doğal güzelliğini, kültürünü ve mutfağını resimlerinde güzel şekilde yansıttığını söyledi.Resimlerin Türkiye ilgiyi yansıttığını kaydeden Uyanık, "Bu (Türkiye hakkındaki resimler), Kazak genç sanatçılarının imajında, zihninde Türkiye'ye olan sevgiyi ve ilgiyi gösteriyor." dedi.Uyanık, Türkiye'nin turistik güzellikleri, doğası, kültürel ve tarihi yakınlığıyla Kazakistanlılara hitap eden kardeş bir ülke olduğunun altını çizdi.Türkiye'yi yılda 450 bine yakın Kazak turistin ziyaret ettiğini söyleyen Uyanık, bu sayısının karşılıklı artması, iki ülke halkları arasında seyahatin, vize rejiminin, ikamet ve oturma imkanlarının kolaylaştırılması yönünde çalıştıklarını dile getirdi.Kazakistan Senatosu Milletvekili Sarsenbay Yensegenov, Kazakistan ile Türk dili konuşan ülkeler arasında yakın kültürel ve ekonomik iş birliğinin olduğunu belirterek, özellikle Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğinden emin olduğunu söyledi.Astana Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Almagül İsina da Enstitüde Türkçe öğrenen Kemelbayeva'nın kısa zaman içinde Türkiye'nin tarihi yerleri, doğal güzelliği ve mutfağı hakkında 40 resim çizdiğini aktardı.Kemelbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE'de Türkçe öğrenmeye başladıktan sonra Türk kültürü ile daha yakından ilgilendiğini ve Türkiye'nin güzelliklerini tuvale aktarmaya başladığını söyledi.Sergi için yaklaşık 9 ay hazırlık yaptığını dile getiren Kemelbayeva, çalışmalarında, fotoğraflarına bakarak Türkiye'nin manzaralarını, doğal güzelliklerini ve kültürünü yansıtmaya çalıştığını aktardı.Kemelbayeva, çizdiği mekanları gidip görmeyi hayal ettiğini ve bu hayalinin gerçekleşeceğine inandığını sözlerine ekledi.Dans gösterilerinin sunulduğu sergi, yarın sona erecek.