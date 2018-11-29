Astana'dan Ateşkes İçin Çağrı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:15



29 Kasım 2018 Perşembe 14:15

Suriye iç savaşının çözülmesi için Astana'da toplanan Türkiye, Rusya ve İran heyetleri ateşkese uyulması için çabanın arttırılacağını açıkladı. Rus basınına konuşan bir kaynak, Rusya'nın El Nusra'dan kurtulmak için ÖSO'ya yardım edeceğini iddia etti.Kazakistan'ın başkent Astana'da bir araya gelen Suriye'deki ateşkesin garantör ülkeler olan Rusya, Türkiye ve İran temsilcileri, Suriye ile ilgili 11'inci buluşmalarını gerçekleştirdi. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da katıldığı toplantıda Suriye sorunun çözüm yolları arandı.Rusya, İran ve Türkiye, Suriye'deki ateşkese uyma çabalarını artıracakGörüşmelerin ardından yapılan basın açıklamasında, Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye'deki düşmanlıkların sona ermesi için çabaları hızlandırmaya karar verdikleri bildirildi. Toplantı sonrası yayınlanan raporda, "Garantör ülkeler olarak, İran-Rusya-Türkiye Koordinasyon Merkezinin çalışmalarını iyileştirmek üzere, gözetimi sağlama çabaları hızlandırılacak" ifadesine yer verildi.Kimyasal silah kullanımı kınandıRusya, Türkiye ve İran, Suriye'de kimyasal silah kullanımını kınayarak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) profesyonel bir soruşturma yürütmesi talep etti. Toplantı sonrası yayımlanan raporda kimyasal silahların kullanılmasını sağlayan ana kaynakların bulunması gerektiği vurgulanarak, "Yetkili makamlar olarak, bu konudaki tüm raporların, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından uygun bir şekilde ve zamanında araştırmasını talep ediyoruz" çağrısı yapıldı.Rusya, ÖSO'ya yardım etmeye hazırBir kaynak, Rusya'nın Türkiye'ye ve İdlib'deki muhalefete yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Rus medyasına konuşan gizli kaynak, Rusya'nın İdlib konusunu çözmek için Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğunu iddia etti. Kaynak, "Suriye'nin İdlib vilayetindeki silahtan arındırılmış bölgenin, El Nusra terör örgütü militanlarından temizlenmesi erteleniyor, gerekirse Rusya, Türkiye'ye ve bu konuda Özgür Suriye Ordusuna yardım etmeye hazır" diye konuştu. - MOSKOVA