Astana 'Nursultan' Oldu

Astana
'nın adının 'Nursultan' olarak değiştirilmesini onayladı. Nursultan Nazarbayev
'in Cumhurbaşkanlığından istifa etmesinden sonra Kazakistan
Parlamentosu ülkenin başkenti Astana'nın adının 'Nursultan' olarak değiştirilmesi teklifini onayladı. Kazakistan'ın geçici olarak Cumhurbaşkanı
tayin edilen Kasım-Jomart Tokayev başkentin isminin değiştirilmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bizim büyük çağdaş cumhurbaşkanımızın, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanının adının ölümsüzleştirilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanımızdan sonra başkentimiz Nursultan olarak adlandırılmalı" ifadelerini kullanmıştı.
(İHA)
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Kaynak: İHA