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Asteriks'in çizeri Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti

Asteriks çizgi romanlarıyla tanınan ünlü illüstratör Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti. Uderzo'nun bir yakını, sanatçının geçirdiği kalp krizinin ardından uykuda yaşamını yitirdiğini, koronavirüs salgını ile bağlantılı olmadığını söyledi.

24.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:47
Asteriks'in çizeri Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti
Asteriks çizgi romanlarıyla tanınan ünlü illüstratör Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti.

Uderzo'nun bir yakını, sanatçının geçirdiği kalp krizinin ardından uykuda yaşamını yitirdiğini, koronavirüs salgını ile bağlantılı olmadığını söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Albert Uderzo, Kalp Krizi, Dünya

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