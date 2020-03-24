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AŞTİ çalışanları, boşalan terminalde futbol oynadı

ANKARA'da Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) çalışanları, koronavirüs salgını nedeniyle boşalan terminalde futbol oynadı.

24.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:30
AŞTİ çalışanları, boşalan terminalde futbol oynadı

ANKARA'da Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) çalışanları, koronavirüs salgını nedeniyle boşalan terminalde futbol oynadı.

AŞTİ'de, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ardından otobüs seferleri büyük oranda düştü. Uzmanların 'evde kal' çağrısının ardından birçok kişinin sokağa çıkmaması ve toplu taşıma araçlarını kullanmamaya çalışması sonrası AŞTİ, sessizliğe büründü. Yolcu bulunmayan terminalin otoparkında futbol oynayan çalışanlar, AŞTİ'nin bu süreçte kapatılmasını istedi.

'BURADAKİ İNSANLAR TEHLİKE ALTINDA'

AŞTİ Genç Seyahat Acentecileri Derneği Başkanı Aydın Zengin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın durumlarına kayıtsız kalmayarak kiralarını 2 ay ertelediğini anımsattı. Ancak bunun kendilerine çare olmayacağını belirten Zengin, "Biz otogarın kapatılmasını istiyoruz. Çoluk çocuğumuza virüs götürmek istemiyoruz. Buradaki insanlar tehlike altında. Yurdun dört bir yanından insanlar buraya geliyor. Esnaf kaygılı, iş yapamıyoruz. Sabah geliyoruz, akşama kadar yazıhanelerde boş boş oturuyoruz. Biz bu topladığımız 200'e yakın imzayı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızdan da ilgili tüm makamlardan da yardım talep ediyoruz. Bizler buradayız, bayramda, yoğun günlerde taşın altına elini sokan sektörlerden birinde görev yapıyoruz. Bize çare bulsunlar" dedi.

Öte yandan, AŞTİ bu süreçte yolculardan çok evsizlerin adresi oldu. Kalacak yeri olmayan birçok kişi terminaldeki banklarda yatmaya başladı. Çalışanlar ise koronavirüs tehdidi nedeniyle bu duruma tepki gösterdi.

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Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Futbol, Güncel

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