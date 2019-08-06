AŞTİ'de bayram öncesi denetimler arttı

Ankara
Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Daire Başkanlığı ekiplerince, bayram öncesi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki (AŞTİ) denetimler artırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin rutin olarak yaptığı denetimleri, Kurban Bayramı öncesinde sıklaştırdığı, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmesi için yoğun mesai harcandığı bildirildi.
Açıklamada, bilet gişelerinin evraklarını, büfelerde satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini ve satışın hijyenik bir ortamda olup olmadığını kontrol eden zabıta ekiplerinin, otobüs işletmelerini yangın tüpleri dahil olmak üzere tespit edilen eksiklikleri konusunda uyardığı belirtildi.