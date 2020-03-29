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AŞTİ'de seyahat izni yoğunluğu

AŞTİ'de seyahat izni yoğunluğu Korona virüs salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan il dışına seyahat sınırlaması kararı çerçevesinde 'seyahat izni' almak isteyen vatandaşlar Ankara Şehirlerarası otobüs terminaline geldi.

29.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:41
AŞTİ'de seyahat izni yoğunluğu
ANKARA - Korona virüs salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan il dışına seyahat sınırlaması kararı çerçevesinde 'seyahat izni' almak isteyen vatandaşlar Ankara Şehirlerarası otobüs terminaline geldi.
Korona virüs salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından sınırlama getirilen şehir dışı seyahatleri özel izne tabi tutuldu. Bu kapsamda il dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar Ankara Şehirlerarası otobüs terminalinde özel izin belgesi doldurdu. Seyahat İzin Kurulu tarafından belgeleri incelenen ve il dışına çıkmalarında bir sakınca görülmeyen vatandaşlar izin belgelerini alarak bilet gişelerine yöneldi. Polis ekipleri ise hem yaşanan yoğunluktan dolayı yer yer çıkan tartışmalara müdahale etti hem de bekleyen vatandaşların sosyal mesafelerini korumaları için uyarılarda bulundu. AŞTİ’de seyahat izni yoğunluğu

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ankara, 3. Sayfa

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AŞTİ'de seyahat izni yoğunluğu

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