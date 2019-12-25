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Aşti'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması

AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulamasıANKARA Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) polis ekiplerince 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

25.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:39
AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması
ANKARA Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) polis ekiplerince 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi. öncesi gerçekleştirilen uygulamada, iş yerleri ve araçlar aranırken, şüpheli görülenler Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi.
Yeni yıl öncesi genelinde önlemlerini artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan AŞTİ'de asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğine bağlı 20 ekip ve 100 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin üst ve valizleri aranırken, giden ve gelen yolcu peronlarında şüpheli görünen kişilerde GBT'den geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada yaşlı vatandaşların valizlerini taşıyan polis ekipleri, aileleri ile birlikte AŞTİ'de bekleyen çocukları da sevdi.
Aşti'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması

Yılbaşı, Ankara, Polis, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA


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