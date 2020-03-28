AŞTİ'deki evsizler, şefkat evlerine yerleştirildi
ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yaşayan evsizler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine yerleştirildi.
28.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:11
ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yaşayan evsizler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine yerleştirildi.
Ankara Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, AŞTİ'de yaşayan evsizlerin, güvenli bir yerde barınmalarına karar verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, AŞTİ'de yaşayan evsizleri tek tek tespit etti. AŞTİ çıkışına getirilen 31 kişi, misafir edilmek üzere 2 otobüs ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine götürüldü.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel