Aşti'den Annelere Güzel Haber

Büyükşehir Belediyesi Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ), Bebek Bakım ve emzirme odası açarak annelerin özel ve acil zamanlarda bebekleriyle yakından ilgilenmeleri için imkan sağladı.Başkentlilerin talep ve isteklerini dikkate alarak hizmet odaklı çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, anneleri sevindirecek yeni bir hizmeti daha başlattı. Büyükşehir Belediyesi Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ), vatandaşlardan olumlu geri bildirimlerin geldiği ücretsiz tuvalet hizmetinden sonra Bebek Bakım ve Emzirme Odası da açarak, annelerin özel ve acil zamanlarda bebekleriyle yakından ilgilenmeleri için imkan sağladı."Hijyenik ortamda bebeklerin ihtiyaç duyabileceği her türlü malzeme bulunuyor"Günlük yolcu kapasitesi 120 bin kişiye ulaşan AŞTİ'de, özellikle annelerin bebekleriyle vakit geçirebilecekleri özel bir oda talebinde bulunması sonrası harekete geçildi. AŞTİ'de gelen yolcu ve giden yolcu katında iki ayrı yeni "Bebek Bakım ve Emzirme Odası' açıldı. Türkiye'nin en büyük ikinci otobüs terminali olan AŞTİ'de seyahat eden yolcu annelerin mağdur olmadan bebeklerinin bakım ve ihtiyaçlarını giderebilmeleri için her türlü konforun düşünüldüğünü belirten BUGSAŞ Genel Müdürü Mehmet Alyüz, "AŞTİ hem dünyaya hem de Türkiye'ye açılan bir yüz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'nın talimatıyla insan odaklı ve vatandaş memnuniyetini önceleyen hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Ücretsiz tuvalet hizmetimizden sonra bir odayı gelen yolcu bir diğerini ise giden yolcu peronunda günümüz şartlarına uygun şekilde yeniledik. Hijyenik ortamda bebeklerin ihtiyaç duyabileceği her türlü malzeme bulunuyor. Bu kabinlerde bebek bez değiştirme masası, sandalye, kağıt havlu ve lavabo bulunuyor. İhtiyaç doğdukça da odaların sayısını artırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.AŞTİ'de bebek odasını kullanmaya başlayan anneler kadar babalar da bu yeni hizmetten oldukça memnun. Bebek bakım odasını kullandıklarını anlatan Zekeriya Bağdal, eşinin güvenli ve konforlu bir odada bebeğiyle ilgilendiğini belirterek, "Bebeğimizin ihtiyaçları bizim için çok önemli. Eşim bebeğimizi bakım odasında rahatlıkla emzirebildi. Bu kolaylaştırıcı hizmet bizi çok mutlu etti. Uygulamayı başlatan Belediye Başkanına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA