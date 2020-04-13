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Astım ve KOAH hastalarına korona virüs uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, korona virüsü açısından daha riskli grupta yer alan astım ve KOAH hasta ve yakınlarına önemli uyarılarda bulunarak, "Hastalar, 'covid riskim artar' endişesiyle kesinlikle ilaçlarını bırakmamalı.

13.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:00
Astım ve KOAH hastalarına korona virüs uyarısı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, korona virüsü açısından daha riskli grupta yer alan astım ve KOAH hasta ve yakınlarına önemli uyarılarda bulunarak, "Hastalar, 'covid riskim artar' endişesiyle kesinlikle ilaçlarını bırakmamalı. Yakınları ise hastalarıyla kontrollü görüşmeli, mümkünse görüntülü görüşerek yanlarına hiç gitmemeli" dedi.
Uzmanlar tansiyon, kalp, astım ve KOAH gibi kronik hastalıkları olan kişilerin hijyen ve izolasyon kurallarına çok daha fazla dikkat etmeleri uyarısında bulunuyor. Covid-19 açısından risk grubunda yer alan astım ve KOAH hastalarına önemli uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık da, astım ve KOAH bazı bulgularının covid-19 belirtileriyle benzerlik gösterdiğini söyledi.
Öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinin her iki gruptada görüldüğüne dikkat çeken Dr. Işık, "Astım ve KOAH hastaları öksürük ve nefes darlığı şikayetleri oluştuğunda 'Covid mi oldum?' şeklinde bir endişeye kapılabiliyor. Klinikte muayene ettiğimiz hastalarımız da benzer endişelerini bizlere dile getiriyorlar. Sağlık durumlarında bir sorun olmadığı takdirde astım ve KOAH hastalığı kontrol altında olan kişilerin bu süreçte kontrole gitmemeleri ancak ilaçları aksatmadan kullanmaya devam etmeleri gerekiyor" dedi.
"İLAÇLARINI BIRAKMALARI COVİD-19 RİSKLERİNİ DAHA DA ARTIRIR"
Astım ve KOAH hastalarının nefes yoluyla kortizon aldıklarına vurgu yapan Dr. Işık, "Hastalar bu tedavilerinden dolayı bağışıklık sistemlerinin zayıflayıp covid'e yakalanacaklarını düşünüyorlar. Son GINA raporunda, astım ve KOAH hastalarının kesinlikle ilaçlarını bırakmamaları gerektiği konusunda bir açıklama yer aldı. Astım ve KOAH hastaları ilaçlarını bıraktıklarında hastalıklarının kontrolü bozuluyor. Olası bir covid-19 gelişmesi durumunda riskleri daha da artıyor. Solunum yoluyla aldıkları kortizon bağışıklıklarını düşürmüyor. İlaçlarını almadıkları takdirde viral hastalıklara karşı açık hale gelebilirler" şeklinde konuştu.
"GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞÜN"
Astım ve KOAH hastalarının bağışıklıklarını desteklemek için B-C vitamini ve çinko almalarını önerdiklerini anlatan Dr. Işık, "Bir diğer önerimiz hasta yakınlarına olacak. Hastaların yakınları, mümkün olduğunda hastalarıyla çok fazla görüşmemeye çalışsın. Hijyene çok önem versinler. Görüşmeleri gerekiyorsa maske taksınlar. Mümkün olduğunca az ve korunmalı görüşme yapmalarını istiyoruz. Sarılmadan, öpmeden ve tokalaşmadan görüşme öneriyoruz. Hasta yakınları yapabiliyorlarsa görüntülü olarak hastalarıyla iletişime geçmeliler" ifadelerini kullandı.
(Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Erdemir, KOAH, Güncel
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