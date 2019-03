Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA - Aston Martin 'in ilk SUV modeli DBX, Pirelli 'nin İsveç 'teki test merkezinde zorlu kış şartlarına karşı uyum testlerinden geçiyor.İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin'in ilk SUV'u,zorlu kış şartlarına karşı testlerden geçirilmeye devam ediyor. Aston MartinDBX, Mart ayının ilk haftası da Pirelli'nin İsveç'te yer alan ve Kuzey KutupDairesi'ne en yakın resmi test merkezindeydi. Pirelli'nin Flurheden ProvingGround'daki Ar-Ge Sottozero Merkezi, karlı ve buzlu yollarla kaplı zorlu kışşartlarında, araçların ekstrem testlerden geçirilmesine olanak tanıyor. Aston Martin DBX'in prototipi, 2019 yılıortalarında St Athan, Galler 'de hayata geçirilecek. Aracın tam anlamıylaüretiminin başlayacağı yıl ise 2020.The post Aston Martin DBX zorlu testlerine devam ediyor appeared first on Carmedya.