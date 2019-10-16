Aston Martin iki yeni efsane modelini duyurdu

ASTON MARTIN 2 YENİ EFSANE MODELİNİ TANITTI



DB4 GT Zagato'nun modern ikizi DBS GT Zagato, Rhode Adası'nda ilk gösterimi yapıldı.

DBS GT Zagato güç rakamını onayladı – 760bhp twin-turbo V12

Sadece 19 çift DBZ Centenary Collection üretileceği açıklandı.

Dünyanın ilk yapılandırılabilir karbon uygulamasının kullanıldığı ve 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak bitişlerinin yapıldığı otomobil

Satış fiyatı 6 milyon Sterlin



İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, efsane modeli DBS Superleggera'yı, dünya tasarım devi Zagato ile yeniden yorumladı. Aston Martin ve Zagato'nun 60 yıldır aralıksız süren işbirliği ile ortaya çıkan, gerçek ve modern bir klasik haline gelen DBS GT Zagato, yeni kurulan Audrain'deki ABD'deki Newport Concours'ta DBZ Zagato'nun tamamlayıcısı olarak tanıtıldı.



Tüm dünyanın Rhode Adası'nda düzenlenen organizasyonda ilk kez bitmiş halini gördüğü bu ikonik ikili, Aston Martin tarafından yapılan en değerli yeni spor otomobilleri temsil ediyor.



5.2 LİTRE V12 MOTOR 760 BEYGİR

Daha önce açıklanmış olan DB4 GT Zagato devamının modern ikizlerinden biri olan DBS GT Zagato, bu eşsiz eşleşmenin çağdaş yarısını oluşturuyor. Aston Martin DBS GT Zagato, 5.2 litrelik, 760 beygir çift turbolu V12 motor gücüne sahip. Zengin Caithness Spicy Kırmızı deri, Zagato 'Z' koltuk kapitoneden oluşan iç döşemesi, hem kanatlı viteslere hem de direksiyon simidine kullanılan karbon fiberden oluşuyor. Detaylarda 18 ayar altın kullanılıyor.



Öncelikle bir dünyaya sahip olan DBS GT Zagato, yapılandırılabilir karbon ve metal 3D baskılı iç kaplamaların ilk otomotiv uygulamasını kullanıyor.



Güzel bir merkezi 'eyer' tasarımı, üç farklı malzeme ve kaplamada kullanılabilen benzersiz bir parametrik, kilitleme formuna sahiptir.



Bu, basılı Karbon, Alüminyum veya – Yüzyıl Spesifikasyonunun bir parçası olarak – PVD kaplı (fiziksel buhar biriktirme) Altın Paslanmaz Çelik seçimini içerir.



Sonuncusu, mükemmel bir parlak yüzey elde etmek için kalifiye zanaatkarlar tarafından ek cilalama ve işlem sonrası ile yaklaşık 100 saat yazdırma süresi gerektirir. Bu, öncü teknolojik yeniliklerle birlikte geleneksel Aston Martin malzeme gemisinin zirvesini temsil ediyor.



MÜKEMMEL UYUM

Aston Martin Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Yaratıcı Sorumlusu Marek Reichman;



"Aston Martin'deki tasarım stüdyosu, Andrea (Zagato) ve ekibi ile birlikte çalışarak zaten muhteşem bir araç olan DBS Superleggera'yı aldılar ve Aston Martin kimliğini koruyan ve yalnızca Zagato'nun başarabileceği şekilde mükemmel bir hale getirdiler. Bu, zamansız bir ikonun modern ifadesidir" diye konuştu.



Zagato İcra Kurulu Başkanı Andrea Zagato ise;



"Aston Martin'in stilinin zarafeti, sınıfı ve saflığı her zaman kendi rasyonel tasarım dilimizle mükemmel bir uyum içinde. Zagato'nun Yüzüncü Yılı, dünyadaki yeni inovatif standartlara ulaşmak amacıyla koleksiyonlara yenilikçi bir yaklaşım için ortak vizyonla güçlendirilen geçmiş ve gelecek arasındaki köprüyü temsil etmektedir" açıklamasında bulundu.



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