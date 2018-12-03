Aston Martin Türkiye satışları kasım sonu itibariyle 15 adedi buldu. Yıl sonunda ise 18 adetlik satışı hedefliyor.D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya "Bölgemizde Dubai"nin ardından en fazla satış Türkiye"de yapılıyor. Otomotiv satışlarının bıçak gibi kesildiği bu dönemde yakalanan rakamları başarı olarak görüyoruz" dedi.KUR ARTIŞI ETKİLEDİ2019 yılında da 20 adetlik bir hedef koyduklarını ifade eden Kaya "Kendi segmentimize baktığımızda, rakip markalardan ayrıştığımızı görüyoruz. Yaptığımız 36 ay "0" faiz kampanyası satışlarımıza olumlu yansıdı. Kur artışı nedeniyle satışların kesildiği dönemde böyle bir kampanyaya çıktık. İlgi de gördü. 2019 yılına dengeli ve yakalanabilir bir hedef koyduk" ifadelerini kullandı.The post Aston Martin Türkiye hedef büyütüyor appeared first on Carmedya.